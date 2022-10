Walcourt: un livre et une exposition sur la légende de Charles-Quint

En balade avec Charles-Quint

"Au travers de cet ouvrage illustré d’aquarelles et de dessins, j’ai souhaité faire voyager le lecteur à travers Walcourt en compagnie de Charles-Quint", poursuit-il. Il faut se replonger au XVIe siècle et s’imaginer l’arrivée d’un monarque, venu de Bourgogne, qui entre dans un estaminet bien connu de Walcourt, et qui y commande une chope en wallon. La scène est à la fois drôle et cocasse. Non satisfait du récipient dans lequel lui est servi le breuvage, l’empereur réclame une chope avec une anse que ne possède pas l’aubergiste. Pour satisfaire Charles-Quint, ce dernier se rend à Thy-le-Château chez le potier, pour en faire confectionner pour la prochaine visite de l’empereur. C’était l’occasion pour l’auteur du livre de faire visiter ce village et son château au lecteur. "Malheureusement, le 22 avril 2020, le jour où je l’ai dessiné, le potier est décédé. Je lui dédie donc mon ouvrage à titre posthume", déclare Michel Mangon. Parmi les nombreuses anecdotes que l’on pourra lire dans ce beau livre, épinglons encore celle où Charles-Quint rencontre le Doyen et lui explique ses maux. Pour guérir, ce dernier lui propose de parcourir le "Grand Tour". Voilà une autre occasion de voyager à travers Walcourt et de découvrir ses chapelles et son riche patrimoine. En plus de l’histoire, le livre est enrichi de notices historiques sur la localité avec d’anciennes photos que Michel Mangon a pris plaisir à reproduire sous forme de dessins et d’aquarelles. "Cet ouvrage a pu être réalisé grâce au soutien du Centre culturel et du Bureau Économique de la Province (BEP) qui nous a aidé à organiser un crowfunding pour le préfinancer", explique l’auteur. À l’occasion de sa sortie, l’artiste exposera, au centre culturel, une trentaine de dessins et d’aquarelles ayant servi de support à l’ouvrage. L’exposition se tiendra du 8 au 30 octobre, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17 h, le samedi de 10h à 12 h. Séances de dédicaces prévues les 8, 9 et 16 octobre de 14h à 17 h. Visite guidée avec l’artiste sur demande au 0494 929 598.