Les nouveaux conseillers juniors de Gerpinnes ont prêté serment

La nouvelle assemblée se composera de 20 membres effectifs ; à savoir Mathis Adam, Chloé Bavay, Mathéo Bonaldo, Soumaya Boujemaoui, Antoine Chapelle, Louis Debecq, Camille Debruyne, Diokles Delniotis, Oam Dieu, Elissa Dimitri, Clovis Dupont, Nomikos Kouraos, Sahel et Edward Kurkowski, Chloé Lhoest, Basile Migeot, Elisa et Eloïse Ndahayo, Guillaume Olivier et Zoé Radermecker.

"Il y aura également trois suppléants. Ceux-ci n’auront pas le droit de vote mais nous avons décidé de les faire participer aux réunions et aux activités", informe Guy Wautelet, échevin en charge du Plan de cohésion sociale.

Ces nouveaux juniors, issus des huit écoles fondamentales de l’entité tous réseaux confondus, représenteront le conseil communal des enfants pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

Développer une citoyenneté active

Créé en 2013, le conseil communal des enfants est une structure participative mise à disposition des enfants par la Commune pour qu’ils s’impliquent dans la vie sociale et développent une citoyenneté active. Depuis sa création, cette assemblée a mené à terme divers projets: collecte de bouchons au profit de chiens pour aveugles, organisation d’une journée sportive, réalisation d’un banc de l’amitié, participation à une campagne de sécurité routière aux abords des huit écoles fondamentales, nettoyage de cours d’eau, plantation d’arbres ou encore la création du jeu EnerjX sur les énergies renouvelables.

"Les enfants proposent leurs idées, en débattent et effectuent un choix. En petits groupes, ils réfléchissent aux moyens et à la manière d’atteindre les objectifs. Ils vivent ensuite leurs projets avant de les évaluer. Dans leurs démarches, ils sont épaulés par deux animateurs: Patricia Druszcz et Geoffrey Pietrons", détaille Guy Wautelet.

Nul doute que de nouveaux projets verront le jour lors de ces deux prochaines années. Lors de son discours, l’échevin a également rappelé que la commune dispose désormais d’un conseil pour chaque tranche d’âge de la population, puisqu’un conseil communal des jeunes (CCJ) a vu le jour dernièrement. "Il se compose d’une quinzaine de membres majoritairement de l’entité. Comme pour le CCE, le CCJ a de multiples idées et projets", conclut l’échevin.