Les passionnés de vieux trams réunis à Thuin pour les 50 ans de l’ASVI

"En plus de tous nos véhicules anciens, nous avons la chance d’accueillir des vieilles machines provenant du chemin de fer de la Baie de Somme, du musée du tram de Luxembourg et du TTO Noordzee (Côte belge). Ce sont des associations amies qui nous font l’honneur d’être des nôtres. De plus, d’anciens bus font les navettes entre la Drève des alliés (où se trouve le parking pour nos festivités) et le musée. Ces derniers viennent d’Anvers, d’Ostende, de Casteau ou encore du Musée du tram de Bruxelles" explique Loris Demanet, une des chevilles ouvrières de l’ASVi.

"Les machines invitées sont arrivées par camion. La belle motrice 34 prêtée par le Musée de la Ville de Luxembourg va d’ailleurs enfin pouvoir rouler après plus de 30 ans d’arrêt car dans son musée d’attache, elle ne disposait que de 50 m de rails !" ajoute-t-il.

Dans le vaste hangar, le public peut apprécier le travail réalisé sur les 2 baladeuses (datant des années 1900) ayant circulé à Han-sur-Lesse. Il reste quelques finitions à terminer. Sur le site, malgré un temps mitigé, les touristes peuvent prendre place sur le petit tram vert de Charleroi (une copie conforme, au 1/5e, d’un tramway des années 30 de Charleroi) tandis que d’autres partent à la rencontre de quelques artisans, d’amateurs de modélisme ou encore se mettent dans la peau d’un conducteur de train en s’essayant sur un simulateur, qui est la réplique d’une vraie machine SNCB !

Paul Émile Brohée, l’un des 5 fondateurs

Parmi les nombreux bénévoles, nous avons rencontré un des 5 fondateurs du musée thudinien. "J’avais 20 ans en 1972 lorsque nous avons créé cette ASBL. Mais comme je n’étais pas majeur à l’époque, je n’ai pu être administrateur. J’étais trop jeune" ironise-t-il.

"Mais aujourd’hui, quelle grande fierté d’être là ! Quand on pense qu’on est parti de rien. Au départ, tout a commencé par un rêve un peu fou, un challenge et 50 ans plus tard, nous arrivons à avoir réuni une collection importante qui représente vraiment l’histoire du chemin de fer vicinal (de 1888 à 1958) que ce soit en traction électrique, à la vapeur ou diesel. Le matériel a été remis à neuf par nos mains. On est d’ailleurs apprécié dans le milieu pour la qualité de nos restaurations. Nous mettons un point d’honneur à respecter les plans anciens et à travailler avec des artisans capables de reproduire les techniques de l’époque" complète Paul Émile Brohée.

Plus loin, auprès d’une locomotive à vapeur de 1888, nous rencontrons un couple namurois, Marguerite et Valentin Lambert. "Nous avons mis un costume d’inspiration 1900 faisant allusion à Jules Verne. C’est du Steampunk. Autrement dit, on revisite le passé comme si le futur s’y était manifesté plus tôt. Et nous sommes venus soutenir notre ami Laurent, le conducteur de la loco, qui est d’ailleurs au turbin, enfin… au charbon" plaisantent-ils.

À Thuin, l’ASVi a encore de nombreuses pages à écrire et l’aventure n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin…