Froidchapelle: l'Accueil aide les personnes handicapées depuis 40 ans

Dimanche festif

Ce jour de fête était marqué par plusieurs activités dont la toute première marche gourmande mise sur pied par l’institut. Les participants ont parcouru 7 km, prenant le départ entre 9h et 11 h, malheureusement sous un ciel gris et pluvieux. La marche était mise sur pied en matinée, afin que tous ceux qui le désiraient puissent participer au repas de fête organisé dès 12 h 30. L’occasion pour les résidents mais aussi les nombreux amis de Froidchapelle et d’ailleurs de se retrouver dans une conviviale ambiance.

Et qui dit anniversaire, dit bien entendu gâteau. Mais juste avant cela, la directrice de l’Accueil, Virginie Nicolas, a invité Marie-Claire Ponselet, qui fut directrice durant plusieurs décennies, à rappeler les grandes étapes de l’histoire de l’Accueil. Et de se souvenir de ce 1er septembre 1982 au cours duquel, avec la seule Nelly, technicienne de surface, elles ont dû, à quatre pattes, gratter et nettoyer rapidement le ciment qui recouvrait le sol récemment carrelé. Quelques succulentes anecdotes encore et le bourgmestre s’exprimait à son tour pour se féliciter de ce à quoi est arrivé l’institut froidchapellois. Il restait aux deux directrices à dévoiler le tout nouveau logo de l’Accueil sous les applaudissements du public. Le gâteau d’anniversaire pouvait alors faire son entrée avant d’être partagé entre tous les convives.