Après Chimay, il ira dénoncer le dénoncer le Mondial à Bruxelles

"Je ne me reconnais pas dans le football cupide actuel. Moi qui suis fan des Diables Rouges depuis toujours, ancien joueur et toujours entraîneur de football. Je ne retrouve plus les valeurs du sport que j’essaye d’inculquer à mes jeunes joueurs. Je suis abasourdi par tant de démonstration de luxe et de paillettes alors que de nombreux Belges sont en grandes difficultés financières et morales, et que de nombreux petits commerces risquent de fermer leurs portes. Je m’adresse directement aux joueurs de notre équipe nationale en leur disant qu’il n’est pas trop tard, qu’ils ont le choix de monter ou pas dans l’avion." Philippe Nicolas s’adresse alors solennellement à Thomas Meunier, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois en leur demandant d’user de leur notoriété pour prendre leurs responsabilités en ne participant pas au Mondial.

Dans le public, de jeunes footballeurs écoutent attentivement: "Nous sommes d’accord avec ce qui est dénoncé ici. Pour nous, le football, c’est un plaisir partagé avec des copains dans le seul but est de s’amuser." D’autres, beaucoup plus âgés vont plus loin dans leurs griefs: "Je suis dégoûté de ce monde de football où l’argent prime avant toute autre considération. Le joueur est devenu une marchandise. Ce n’est plus que du business !"

Quant à la chanson, si la mélodie aurait pu être composée par le Grand Jojo, les paroles sont à l’image de son auteur: rebelles. Elles sont à découvrir sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Philippe Nicolas compte bien ne pas lâcher le morceau puisqu’il prévoit de marcher jusqu’à Bruxelles pour y planter un drapeau noir devant le stade roi Baudouin, voire devant le palais royal.