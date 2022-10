Walcourt: les orgues et le chemin de croix de l'église de Gourdinne restaurés

Jean-Paul Mazy a ensuite encodé toutes les photos et descriptions relatives à chaque pièce dans un logiciel mis à disposition par le CIPAR, une ASBL fondée par les évêchés de Tournai, de Namur, de Liège et le vicariat du Brabant Wallon, dans le but de coordonner leurs efforts en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine religieux.

Des copies d’œuvres de Rubens

"En réalisant cet inventaire, je me suis souvenu que, lorsque j’étais gamin, notre église était garnie d’un autre chemin de croix que celui en place actuellement", explique Philippe Delwasse. "Nous nous sommes donc rendus au grenier de la cure et nous avons retrouvé l’ensemble des quatorze tableaux de l’ancien chemin de croix dont certains étaient en mauvais état."

Il s’avère que ces tableaux, dont on ne connaît ni l’auteur, ni la date précise de création, sont des copies d’œuvres célèbres de Rubens et de Van Dijk. "Comme l’ensemble du mobilier de l’église de Gourdinne est signé et daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on peut supposer que les tableaux datent également de cette époque. Le plus étonnant, c’est que toutes ces pièces ont traversé la Révolution française", poursuit-il.

Consciente de la beauté et de la valeur de ces pièces, la fabrique d’église de Gourdinne a entrepris de faire restaurer les tableaux les plus abîmés. Pour l’heure, deux de ces œuvres ont bénéficié de cette délicate opération et sont visibles dans le chœur de l’église. "Nous avons prévu le budget pour en restaurer quatre autres l’an prochain", annonce Philippe Delwasse.

Les orgues résonnent

Dans la foulée, les orgues de 1877 étaient abîmés et à l’abandon depuis un demi-siècle au moins. "En 1994, un facteur d’orgues nous demandait déjà 50 000 € pour les restaurer", se souvient Philippe Delwasse. La chance était avec les fabriciens gourdinnois puisqu’ils ont fait la connaissance de Jacques Lebeau, organiste et électricien de son état, qui a passé un an et demi à restaurer bénévolement l’instrument.

Il résonne à présent à nouveau dans le jubé de l’église de Gourdinne. Ironie du sort, il est sorti pour la première fois de son silence lors des funérailles de Georges-Henry Simonis, l’ancien secrétaire de la Fabrique d’église à qui ce projet de restauration tenait vraiment à cœur. Cette double restauration est assez rare pour être soulignée, n’est pas peu fier d’insister Philippe Delwasse.