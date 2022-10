La raison ? Le bien est classé. Et d’une simple rénovation de quelques éléments des vitraux, l’Agence wallonne du patrimoine a souhaité que le travail soit plus complet, avec une restauration de l’ensemble des vitraux et de leurs plombs, mais aussi la pose d’une vitre de protection pour éviter que des gamins ne les abîment de nouveau à coups de cailloux. Le tout, bien entendu, en utilisant des matériaux déterminés, de manière à rénover au mieux ce patrimoine précieux.

L’intention est louable, mais elle a engendré des délais et des surcoûts. Cette semaine, le conseil communal de Viroinval a approuvé les conditions du marché, en vue de lancer l’appel d’offres aux entreprises, via une procédure négociée sans publicité: on arrive à une estimation totale de 69 085 euros TVA comprise. Fin 2021, on en était à 61 000 euros mais, depuis, les prix ont augmenté… Un subside de 50% devrait être obtenu.