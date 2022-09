Conseil communal de Florennes: l'énergie, toujours et encore !

Le point fait l’objet d’une passe d’arme. Le conseiller d’opposition Michel Paquet (PS) regrette que la majorité n’ait pas supprimé un poste d’échevin pour faire des économies, comme cela est possible pour les entités de moins de 20 000 habitants. "Entre deux législatures, la charge de travail a augmenté et nous ne sommes pas trop de sept pour travailler sur les dossiers", souligne l’échevin Grégory Chintinne (AD11).

Deux taxes augmentent

Le socialiste rétorque: "Il suffirait d’abandonner des mandats extérieurs à la Commune pour gagner du temps". Stéphane Lasseaux intervient: "s’engager à diminuer le nombre d’échevins, y compris pour la prochaine législature, me semble facile et hasardeux. C’est prendre des engagements pour d’autres."

Moment toujours redouté par les citoyens, les élus sont amenés à renouveler plusieurs taxes. Bonnes nouvelles toutefois, la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) reste au taux de 8,5%, de même que les centimes additionnels au précompte immobilier (PI) qui sont maintenus à 2 600.

En revanche, la taxe sur les parcelles non bâties passera de 12 € à 18 € par m. "Il s’agit d’inciter les propriétaires de terrains à construire pour augmenter la population de la commune", explique l’échevin Grégory Chintinne (AD11). Pour le PS, Michel Paquet trouve cette hausse excessive alors que le coût des matériaux a explosé et que tout le monde n’a pas les capacités de bâtir maintenant. Il vote contre.

Il réitère son opposition concernant l’augmentation de la taxe sur la force motrice pour les exercices 2023 à 2025: de 15 € le kW à 20 € le kW. "Dans le contexte actuel, c’est dur pour les agriculteurs, les PME et les petits indépendants", intervient le conseiller Écolo, Claudy Lottin.

"Je suis d’accord, la situation est difficile", admet l’échevin. "Mais il y a des compensations au niveau de la Région wallonne. Avec, entre autres, l’indexation des salaires, la Commune est aussi soumise à forte pression. Il n’y a pas 1 000 solutions, soit on augmente la base taxable, soit on devra réduire la voilure au niveau communal. Que la Région wallonne et le Fédéral prennent aussi leur responsabilité en aidant le tissu économique. Sinon, il y aura de gros problèmes." Écolo s’abstient.

Couper l’éclairage public ?

Un débat s’engage ensuite au sujet des économies d’énergie et plus particulièrement sur l’éclairage public. "Le collège va proposer d’éteindre les lampadaires de minuit à 5h du matin", annonce le bourgmestre. "Mais nous devons en discuter avec nos voisins parce que si on coupe à Florennes, c’est aussi le cas, pour des raisons techniques, à Mettet, Gerpinnes et Florennes. Quant aux illuminations de fin d’année, nous devons encore en parler, mais il me semble qu’il faut en conserver pour mettre du baume au cœur des citoyens."

La question de l’énergie revient encore sur le tapis avec les budgets 2023 des… fabriques d’église. Claudy Lottin craint que ces budgets n’aient pas pris en compte l’augmentation de l’électricité ou du mazout de chauffage. En chœur avec Michel Paquet, il trouve que les fabriques d’églises devraient davantage mutualiser leurs moyens et, vu la faible fréquentation, rassembler les messes dans deux ou trois églises plutôt que de les chauffer toutes.

Des bénévoles

"Le nouveau doyen est ouvert pour trouver des solutions", répond Grégory Chintinne qui constate, par ailleurs, que les coûts dans les fabriques d’église n’explosent pas et que des efforts ont été entrepris.

Lui-même président d’une fabrique d’église, Robert Mouchet tient à préciser: "Tous les fabriciens sont bénévoles. Les églises sont aussi du patrimoine qu’il ne faut pas négliger. Mais nous aussi nous ferons des efforts pour économiser l’énergie". Et de rappeler, en citant la réfection des vitraux de l’église de Morialmé, que certains travaux dans les lieux de culte sont directement financés par des soupers et autres activités organisées par les fabriciens.