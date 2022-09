La dernière représentation de la pièce "Un Cheveu dans la soupe" à Couvin

À la base, quelques femmes décident de prendre la parole et d’exister. Elle monte un projet avec l’aide d’une animatrice motivée, de la maison des jeunes, d’un animateur de théâtre et d’un mouvement d’éducation permanente. Cela a débouché, en 25 ans d’existence, sur plus de 200 représentations, six spectacles créés et vingt représentations pour la dernière pièce de théâtre-action intitulée "Un cheveu dans la soupe !".