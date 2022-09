La Commune de Momignies remercie son curé et ancien doyen

De son côté, le bourgmestre Eddy Bayard remercie l’homme d’église, non sans une pointe d’humour: "Le privilège comme bourgmestre, c’est de pouvoir inviter l’enfant de chœur. Enfant, c’était moi que le curé invitait comme tel. Amand, merci pour le travail réalisé. La dernière chose qu’on a pu faire, et non la moindre, c’est la fusion des fabriques d’église en une seule, à Momignies". Remettant un souvenir au curé, le mayeur ajoute: "À Momignies, c’est comme chez les Chtis. On pleure deux coups. En arrivant, et en repartant".

Le nom du successeur d’Amand Lodi n’a pas encore été dévoilé, bien que lui, le sache: "Je ne vous dirai pas qui viendra après moi. Il revient à l’évêque d’apporter cette réponse".