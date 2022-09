Un nouvel espace de convivialité au hall omnisports de Thuin

Désormais le hall sportif et polyvalent de Thuin, dispose d’une nouvelle cafétéria fraîchement aménagée. L’espace d’une cinquantaine de mètres carrés situé à l’étage, à côté de l’ancienne buvette et offrant un accès visuel direct sur la salle était sous exploité par rapport au potentiel qu’il présentait. Désormais, cette superficie a été aménagée en cafétéria et espace de convivialité. De grandes toiles de nylon sont fixées d’un mur à l’autre et font office de paravent. Différents tableaux en lien avec l’activité sportive sont suspendus aux murs et une grande fresque est peinte sur un portail coulissant en bois séparant ce nouvel espace de l’ancienne buvette qui désormais sera mise en location à la disposition des clubs et de l’associatif.