À partir de ce vendredi, elle ouvre donc une troisième Vestiboutique à Gozée, rue de Marchienne 42, à côté du Potiron, le magasin primeurs bien connu de la région. Elle occupe la salle paroissiale, dont le bâtiment central sert de point de vente et de contact d’actions sociales, tandis que l’ancienne salle du patro est utilisée comme dépôt de stockage.

Le nouveau magasin de vêtements d’occasion, ouvert à tous, proposera des vêtements homme, femme, enfant, bébé, ainsi que des accessoires et un rayon vintage.

Les dons de vêtements

À noter que les dons de vêtements en bon état sont à déposer uniquement et exclusivement sur le site de Gozée: c’est là en effet que se fera le tri et le dispatching des vêtements reçus pour les trois entités. La Vestiboutique de Gozée sera ouverte le mardi matin de 9 h 30 à 13 h, et les mercredis et les vendredis de 9 h 30 à 13h et de 14h à 17 h.

L’équipe de la Croix-Rouge est toujours en recherche de nouveaux bénévoles, ce qui lui permettrait d’élargir ses horaires. On peut pour cela contacter Jean-Claude Segers, secrétaire de la Maison Croix-Rouge et coordinateur des Vestiboutiques à l’adresse jean.segers@volontaires.croix-rouge.be

L’économie solidaire en marche

S’habiller dans les magasins de seconde main de la Croix-Rouge, c’est aussi soutenir les actions sociales de l’organisation puisque tous les profits générés par la vente de vêtements de seconde main servent à aider les personnes dans le besoin: par exemple distribuer des colis alimentaires aux familles précarisées, organiser des tournées auprès des personnes sans-abri ou un bar à soupe hivernal…

À la Croix-Rouge Val des Aulnes, les recettes des ventes servent à financer les urgences sociales et les activités de lutte contre l’isolement.

Les magasins de la Croix-Rouge sont ouverts à tous et proposent toute l’année des petits prix pour des vêtements et chaussures de qualité, pour femmes, hommes, enfants, ainsi que de nombreux articles pour bébés (vêtements, matériel de puériculture…), mais également des produits saisonniers, comme des articles scolaires, ou des produits festifs.

Et puis, acheter en Vestiboutique c’est aussi poser un geste pour la planète en optant pour le recyclage de vêtements et ainsi promouvoir une économie circulaire et solidaire.

https ://vestiboutiques.croix-rouge.be/