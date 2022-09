Top départ pour la Maison des Jeunes de Momignies

Le lancement de la Maison des jeunes de Momignies est autant un aboutissement que le début d’une aventure, comme l’explique Simon Puissant, responsable pédagogique auprès de l’AMO Oxyjeune: "Depuis une dizaine d’années, l’AMO, le Centre culturel, le Plan de Cohésion sociale et la Maison des jeunes de Chimay œuvrent ensemble à l’animation des jeunes de l’entité. La création de cette Maison de jeunes de Momignies découle de ce travail". La MJM est depuis juin une ASBL autonome, même si les liens avec ses partenaires fondateurs resteront très forts. En quête d’une reconnaissance, et d’un financement pérenne, par la Fédération Wallonie Bruxelles, l’association a recruté dans la foulée Antoine Cortot, en qualité d’animateur coordinateur, grâce au soutien financier de la commune de Momignies et de la Fondation Chimay Wartoise: "Antoine s’est vu attribuer une lourde mission: le chemin vers l’autonomie", précise l’échevin de la jeunesse, Noah Hocquet. Alors qu’il a réussi à fédérer un solide noyau de jeunes lors des multiples activités de cet été, le coordinateur a enfin la mission de rédiger le projet pédagogique de la MJ pour un premier bail de quatre ans, tout en pouvant démontrer auparavant un an de fonctionnement tel qu’il est attendu par le décret qui régit ces organisations culturelles. La reconnaissance et l’agrément sont attendus, si tout se passe bien, pour le 1er janvier 2024.