On y trouvera des vêtements homme, femme, enfant, bébé, des accessoires et linge de maison, ainsi qu’un tout nouveau rayon vintage, dans un cadre accueillant et ouvert à tous.

Outre le fait qu’acheter en seconde main permet le recyclage et l’économie circulaire, le fruit des ventes de la Vestiboutique chimacienne servent essentiellement à financer les urgences sociales et l’activité de taxi social.

La Vestiboutique est située place Léopold 1, à Chimay, et est ouverte les mardis et vendredis en matinée. La brocante permanente rouvre également ce vendredi, tandis que la bouquinerie restait accessible durant les travaux.

La Croix-Rouge de Chimay cherche par ailleurs à compléter son équipe de bénévoles en vue d’élargir les horaires de ses activités.

Les personnes intéressées peuvent contacter Silviane Desorbay: MCR.Chimay@croix-rouge.be