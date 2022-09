Marche Saint-Martin, la der de Cerfontaine

Organisée le 4e dimanche de septembre, la Saint-Martin de Senzeille connaît chaque année un beau succès de participation, sans doute aussi du fait que pour beaucoup d’amateurs de marches, il s’agit d’une des toutes dernières occasions d’endosser l’uniforme.

Déjà samedi, sous un ciel plutôt morose, officiers et soldats ont répondu à l’appel des fifres et des tambours pour défiler, dès midi, dans les différents quartiers du village, avant un retour à la Place Verte en fin de journée. Mais bien entendu, c’est la journée dominicale qui primait avec dès 9 h 30, sous un beau soleil aux senteurs automnales, la prise des drapeaux. S’en suivaient la messe en l’église Saint Martin puis la procession et tout son cérémonial. Des Salves ont résonné ici et là, à la statue de Notre-Dame, au monument aux morts, tout en défilant dans les principales artères pour le plus grand bonheur des Senzeillois.

Fin d’après-midi, la place accueillait à nouveau les marcheurs pour le bataillon carré, avant que la partie officielle se termine par la rentrée après une journée garnie d’un soleil qui, lui aussi, voulait finir sa saison en beauté.

Le week-end prolongé se clôturait avec les activités traditionnelles d’un lundi de marche, la messe, et puis la visite des différents quartiers agrémentés de nombreuses salves d’honneur. La retraite aux flambeaux mettait un point final à la marche Saint-Martin de Senzeille et, du même coup, aux 6 marches de l’entité de Cerfontaine.