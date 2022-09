Journée de la spéléo en province de Namur: l'avenure à portée de cordes

Après une interruption de deux ans, l’Union Belge de Spéléologie, La Maison de la Spéléologie ainsi que Spéléo-J organisent de nouveau les Journées Nationales de la Spéléologie, ces 1er et 2 octobre. Partout en Wallonie (et particulièrement en province de Namur), les clubs de spéléologie ouvriront leur porte pour partager leur passion, en toute sécurité. L’occasion de découvrir, gratuitement ce 7e continent en compagnie de spéléos chevronnés et attentionnés. Les participants sont couverts par une assurance.