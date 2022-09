Des Normands ont envahi l’Abbaye d’Aulne !

Historiquement, on sait que des nomades magyars (des cavaliers hongrois) sont venus piller Lobbes au Xe siècle… Il y a donc un fond de vérité à la reconstitution moyenâgeuse du week-end.

"Nous sommes des passionnés du haut Moyen Âge. Nous couvrons près de 300 ans d’histoire avec Charlemagne, les Vikings et nous faisons de la reconstitution historique. Médiéviste est une passion mais nous travaillons aussi pour des musées, des archéosites, nous participons à des fêtes médiévales en Belgique et à l’étranger… Les participants viennent de France, des 4 coins de la Belgique et même de Hollande" raconte Éric Dehon, le président des Temps Oubliés.

En tout, c’est une soixantaine de figurants qui ont établi leur campement au sein de l’abbaye. Aux côtés de l’association d’Éric Dehon, on retrouve les Gamall Tré et les Cerfs.

"En fait, nous pratiquons de l’archéologie expérimentale. Nous essayons donc de recréer les objets tels qu’ils étaient mais nous essayons aussi d’utiliser les diverses techniques de l’époque" dit-il.

En se promenant sur le site, les visiteurs venus en famille découvrent le campement. Alors qu’une démonstration de combat s’est terminée l’après-midi, les femmes préparent le banquet du soir. Tout est préparé et cuit sur place. Les thralls (esclaves) se chargeront d’abreuver leur maître. "Ce soir, au menu: purée de navets, pois cassés, rôti de bœuf avec une sauce aux baies, maquereau fumé, viandes séchées, biscuits au miel et aux noisettes écrasées. Il n’existe pas de livres de recettes de l’époque. C’est donc sur base de découvertes faites lors de fouilles archéologiques (comme ce qu’il reste du contenu d’une poubelle) que l’on émet des hypothèses et que l’on teste des recettes. Contrairement aux idées reçues, lors des banquets, les Vikings boivent du lait. On se méfiait de l’eau pure ou alors, on la bouillait pour tuer les bactéries. Ils boivent aussi de l’hydromel, des vins, des bières assez légères faites sans houblon (la cervoise)" ajoute le passionné venu de Sivry.

Marché médiéval, artisans, démonstrations diverses, dégustations de mets et boissons d’époque, musique, saynètes, contes et jeux, concerts complètent ces deux jours qui auront attiré de nombreux visiteurs, heureux d’avoir pu emprunter la machine à remonter le temps et de vivre ainsi, pour quelques heures, au temps des Vikings.

Un site permanent en Hainaut ?

À terme, ces mordus du Moyen Âge aimeraient ouvrir un archéosite dans la Botte du Hainaut et présenter de la sorte un village reconstitué proposant de l’initiation, montrant comment on vivait à la fin du Ier millénaire, un musée vivant en quelque sorte. Un appel est donc lancé aux communes pour disposer d’un terrain de 3 à 5 ha sur lequel ces médiévistes pourraient construire un village d’époque, un campement. À l’instar de l’archéosite d’Aubechies (espace gallo-romain), ce lieu serait destiné au grand public et aux écoles avec des week-ends immersifs (sans internet ni portable !), des stages…