Fin août, un préavis de grève était déposé pour l’ensemble de la zone par le SLFP (la CSC SP n’en a pas déposé). Le syndicat attendait des réponses depuis plusieurs mois sur une septantaine de dossiers, dont vingt gros, à propos de thématiques en tout genre selon Dimitri Petit, permanent SLFP. En voici quelques exemples : réalisation d’un tableau récapitulatif de tous les travaux à effectuer au sein des différentes casernes, formations "eaux vives" et "feu de forêt" suspendues ou données sans agrément ni matériel adéquat, tenues pas toujours adaptées à l’intervention (tenue TEC), remboursements des pécules de vacances des agents de Ciney, recrutement d’un directeur logistique, etc.

Cette menace de grève a eu l’effet escompté puisque des réponses à une cinquantaine de dossiers ont été données ces dernières semaines. Néanmoins, deux gros points restent toujours en suspens. "Le premier concerne la caserne de Florennes. Le poste est insalubre, limite dangereux en raison du système électrique. Le second concerne le dispatching (Codis) où on a relevé de gros dysfonctionnements. Le président du conseil de la zone (Christophe Bastin) nous a demandé de lui lister plusieurs exemples, ce qu’on a fait. Cela doit encore être pris en charge", explique Dimitri Petit.

D’autres petits points chiffonnent par ailleurs toujours les pompiers qui ne comptent rien lâcher. "Comme pour la décontamination des pompiers. Après chaque intervention, on doit se changer et être décontaminé avant de remonter dans les véhicules. Les pompiers sont obligés de se changer dehors, par tous les temps, et rentrent en pyjama ou en caleçon à la caserne… Une solution pourrait être trouvée avec des caissons d’anciennes ambulances. Cela impliquerait la venue d’une personne de l’équipe logistique. Il est temps de régler cela, ça fait un an et demi que ça dure."

La pression est donc toujours maintenue sur l’Autorité de la Zone. "Certains dossiers doivent être traités par le conseil de zone ou le bourgmestre d’une commune concernée donc on leur laisse un peu de temps. Nous avons encore une réunion le 5 octobre et le 10 novembre, on aimerait que tout soit réglé pour cette échéance. Le préavis de grève que nous avions déposé est toujours maintenu", termine Dimitri Petit.

Le président du Conseil de la zone, Christophe Bastin, a pris les choses en main après l’annonce de menace de grève, selon Dimitri Petit. Contacté, le Whalérois confirme la bonne évolution de la situation. "On a répondu à leurs questions et on s’est même mis autour de la table car ils posaient de nouvelles questions en rapport avec nos réponses. Il ne reste désormais plus que deux grosses questions en suspens. Celles concernant l’état de la caserne de Florennes. Le bourgmestre aurait un autre bâtiment à mettre à disposition mais doit en discuter avec le collège communal. Et le dispatching commun avec Nage. Le commandant de la zone doit se mettre en rapport avec eux", explique Christophe Bastin qui reconnaît que d’autres petits points doivent encore être réglés. Même si le nécessaire semble être fait pour éviter une grève dans les prochaines. "Les contacts sont bons et cela se fait de manière constructive".