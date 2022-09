Quatre couples congratulés pour la Saint-Lambert à Nismes

C’est une coutume: à la Saint-Lambert, les jubilaires de la commune de Viroinval sont congratulés par les membres du conseil communal. Ceux-ci leur donnent rendez-vous à l’église paroissiale Saint-Lambert où a lieu une eucharistie au cours de laquelle, ils renouvellent leur promesse de fidélité. Cette année, un couple célébrait 65 ans de mariage. Il s’agit des époux Jean Fosty et Ghislaine Gérain. Un autre fêtait ses noces de diamant: les époux Michel Brasseur et Thérèse Bertrand. Deux autres, leurs noces d’or: les époux Jean-Pierre Massaert et Huguette Bruyninckx et les époux Gérard Fifis et Martha Demotte.