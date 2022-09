Couvin: une journée de congé particulière pour les acteurs de l'éducation

"Le monde de l’enseignement a déjà utilisé beaucoup de journées pédagogiques pour mettre sur pied les plans de pilotage et réorganiser les socles de compétences, explique Antoine Coche, responsable communication pour la Fondation. D’où l’idée de créer ces ateliers, sur une journée fériée pour l’enseignement, auxquels la participation ne serait plus obligatoire."

"Et à vous voir ici nombreux, cela témoigne de votre intérêt et votre passion pour ce métier" se réjouit le président de la Fondation Philippe Dumont à l’adresse des quelque 200 participants réunis pour le repas de midi à Champagnat.

Autre changement par rapport aux journées pédagogiques précédentes, les thématiques abordées avaient plus trait au savoir être qu’au savoir-faire. "Une accueillante en crèche peut se trouver dans le même atelier qu’une directrice d’école ; cela permet de prendre conscience de besoins et intérêts partagés. On est plus efficace si l’on se connaît" explique Lucie Bastion, chargée du projet au sein de la Fondation. "On n’est pas des robots, l’éducation passe par la connaissance, mais aussi la maîtrise de soi, la conscience sociale, l’adaptation" complète Philippe Dumont.

Romain Hublet, enseignant dans le secondaire spécialisé à Momignies, en témoigne: "j’ai participé à l’atelier Gestion de groupe et comportements difficiles. Nos études ne nous préparent pas toujours à ce volet de l’enseignement. Comprendre sa façon de réagir, sa propre personnalité, permet d’améliorer les relations et interactions entre prof et élèves, de trouver de nouvelles pistes d’action".

Pour accentuer ce côté transversal des rencontres axées sur la dynamique de l’éducation, il n’y avait pas que des enseignants ou éducateurs ; des intervenants sociaux, du PMS, du Chemin vert, du planning familial ou encore du Service d’accrochage scolaire, ont également pris part aux ateliers aussi divers que "Développer l’estime de soi", "Pour une école citoyenne", "L’optimisme c’est contagieux"…, histoire de renforcer les liens entre tous les acteurs en lien avec la jeunesse.

Et renforcer le lien passe aussi par un aspect moins attendu mais tout aussi intéressant. "Moi qui suis depuis 30 ans dans l’enseignement spécialisé, j’apprécie toujours ces journées de formation, explique Carole Smet, la directrice de l’école primaire de l’Heureux Abri ; on apprend toujours quelque chose. Et désormais, il y a aussi pour moi ce côté" intergénérationnel "entre jeunes et anciens, cela permet d’évoluer, de ne pas fonctionner en vase clos" conclut-elle.