Gerpinnes lance un défi aux citoyens : une chasse au mobilier public

"L’idée vient de l’ASBL Futurocité, nous explique l’échevin. Michaël Bertozzi, dirigeant du service des Travaux, a rencontré les responsables de cette structure lors de la présentation du projet Wallonie en poche. Ils lui ont expliqué le concept de ce geocaching et expliqué qu’ils cherchaient une commune pilote pour tester le produit. Michaël est revenu à Gerpinnes en proposant que l’on y participe. C’est ludique et utile puisque ça permet de réaliser facilement un état des lieux du patrimoine."

Via une application, les citoyens pourront prendre une photo de l’élément concerné, le cliché étant géolocalisé. Ils pourront ensuite évaluer l’état du bien. Le tout sera ensuite transféré automatiquement au service Travaux, qui centralisera les données et planifiera d’éventuelles interventions.

"Les citoyens qui auront envoyé le plus de photos recevront un cadeau, que l’on doit encore déterminer d’ici le lancement du jeu, explique Juliens Herman. Ce devrait être des bons pour des achats dans des commerces ou des restaurants locaux, voire des paniers garnis." Au-delà du simple inventaire, il évoque avec nous d’autres objectifs de l’opération: "Que les gens sortent de chez eux, qu’ils circulent dans l’entité. Et puis nous voulons faire la promotion des produits et commerces locaux."

Pour cette première chasse, l’élu donne la couleur à ses concitoyens: "Il y a quasiment 250 bancs et poubelles dans l’entité !" Le défi est donc sérieux à relever, pour les Gerpinnois. "D’autres thèmes suivront, lors de challenges que nous pourrions lancer une à deux fois par an, durant deux ou trois semaines. Comme nous sommes une commune pilote, nous testons et évaluerons. Nous procéderons aussi par essais-erreurs…"

Julien Herman pense que l’expérience pourrait également être tentée avec les sentiers. En conseil, l’opposition Horizons a suggéré de lancer le thème des chapelles. En début de séance, l’assemblée a en effet décidé d’acquérir deux chapelles situées à Fromiée, rue Dessus du Bois d’Hymiée et rue Principale. Situées en terrain privé, elles seront rachetées pour l’euro symbolique à leur propriétaire, puis rénovée. C’est la compagnie locale de marcheurs qui va procéder aux rénovations, la Commune financera les matériaux.

Le concept du géocaching, n’ayant pas encore été expliqué par Julien Herman en début de réunion, l’opposition avait suggéré qu’un cadastre des chapelles soit réalisé, craignant que ces rachats n’aient un effet boule de neige et que la Commune ne puisse plus suivre. Le concept proposé ici pourrait répondre à ce souhait, de façon ludique et participative.