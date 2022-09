À la manœuvre, on ne retrouve plus Damien Lahousse, l’ancien patron des lieux, mais Vivian Audag, pourtant responsable du cinéma Caméo de Tamines. Le premier a décidé de réorienter sa carrière, après ses deux années de lutte lors de la crise du Covid. Il a décidé de poursuivre dans la vente de voitures d’occasion et, surtout, de s’octroyer davantage de temps pour sa vie de famille.

"Nous avons été en contacts pendant la pandémie parce que j’avais entamé un dialogue avec les ministres pour défendre le secteur, explique Vivian Audag. Nous nous sommes parlé et il m’a expliqué que ça devenait compliqué pour lui, qu’il devait investir beaucoup mais qu’il avait d’autres projets, d’autres envies. Il m’a proposé de reprendre le cinéma de Couvin."

Première visite dans la vallée de l’Eau Noire, pour ce Bruxellois d’origine. "Je m’étais dit que j’avais bien repris le cinéma de Tamines, 25 ans après sa fermeture, pourquoi pas reprendre Couvin? Mais quand j’ai vu les travaux nécessaires, en revenant en voiture, je me suis dit que non, je n’allais pas le faire. L’état de la salle était tel… Puis j’ai réfléchi et je me suis dit que, finalement, c’était maintenant ou jamais. J’ai 42 ans, je ne me lancerai plus dans un tel projet dans dix ans.J’ai donc rappelé Damien pour lui dire que… pourquoi pas?"

La reprise du cinéma était envisagée pour janvier. Elle a finalement été avancée à septembre. "Septembre, c’est le mois de fermeture à Tamines. C’est donc plus facile pour mener les travaux. Et puis stopper en janvier n’aurait pas été une bonne idée. C’est un bon mois pour le cinéma."

Un premier rafraîchissement

La salle s’apparente actuellement à un gros chantier. Seule la disposition des sièges, demeurée intacte, nous rappelle que l’on se trouve dans un cinéma.

"Il y aura deux phases de travaux. Une cette année et une deuxième, je l’espère, en septembre 2023. Je dis que je l’espère parce que je suis un indépendant et j’y mets tout ce que nous avions mis de côté, ma compagne et moi. Nous ne sommes pas un grand groupe pesant des millions. Nous avancerons petit à petit, selon nos moyens."

Cette année, tout le système de son et d’image est restauré. "L’installation du son datait des années 1990."

Réfection des murs, de la peinture: un fameux coup de neuf est donné à l’infrastructure. L’écran sera plus grand, d’un 7,5 mètres à un écran de 9 mètres.

L’an prochain, la salle bénéficiera d’une isolation acoustique et peut-être de nouveaux fauteuils.

Tant que nous sommes assis, évoquons ces sièges, justement. La salle en compte 210 mais le petit bar installé à l’arrière a été démonté. "Du coup, nous devrions pouvoir installer une trentaine de fauteuils en plus, se réjouit-il. Mais ce n’est peut-être que provisoire: une fois que nous remplacerons les sièges, nous en installerons des plus larges. Il y aura alors moins de fauteuils."

Les abords de la salle changent aussi: "Les gens attendront leur séance au rez-de-chaussée, pour ne plus gêner la séance en cours. La billetterie et le bar seront rassemblés en un lieu, dans le petit hall juste à côté de la salle. L’offre du bar sera étoffée, avec des pop-corn artisanaux notamment!"

Projectionniste à 12 ans!

Vivian Audag est un passionné de cinéma, depuis toujours. "À 12 ans, je projetais déjà des films, dans un petit cinéma de quartier." Au niveau programmation, il annonce les grandes sorties populaires mais aussi des films d’arts et essais, pour étoffer le public. "Mais nous ne ferons pas concurrence à Nismes, qui a une programmation plus pointue encore. Je connais Jacques Noël, du ciné Chaplin de Nismes, puisque nous participons ensemble à une émission de cinéma sur la chaîne Boukè. Il n’est pas question de marcher sur ses plates-bandes."

Ouverture le 21 octobre

La réouverture du cinéma est prévue pour le vendredi 21 octobre, première semaine des congés de Toussaint. Avec un nouveau nom, Ciné Couvin, tout simplement. "Je ne voulais pas appeler cela Caméo, pour me différencier de ma salle de Tamines, que je continuerai à développer avec ma compagne."

Là, le cinéma accueille environ 30000 cinéphiles annuellement. À Couvin, c’était plutôt 10000. Un chiffre qu’il espère doubler. "Je ne connais pas Couvin, je découvre la ville. Mais les premiers contacts avec les commerçants locaux sont bons. J’espère pouvoir multiplier les collaborations, peut-être avec les restaurants voisins, pour des soirées ciné-restos."

Ciné Couvin entend multiplier les événements également, même si la scène de la salle a été démontée: "Pour des spectacles, il y a des centres culturels. Moi, je veux me concentrer sur le cinéma. Au-delà de son rôle culturel, un cinéma a surtout un rôle social important. Tout le monde se souvient de sa première séance, de rencontres réalisées au cinéma. Chaque séance est un moment de partage. L’enjeu est desortir les gens de chez eux pour qu’ils se rencontrent."