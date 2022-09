La Commune de Gerpinnes devra-t-elle manger ses réserves?

Le boni de l’exercice 2021 est de 291 690 €, auquel on peut ajouter 30 000 € gardés en provision et, surtout, des fonds de réserve qui s’élèvent à 1 369 000 € à l’extraordinaire (pour des investissements) et 1 259 000 € à l’ordinaire (recettes et dépenses courantes). Gerpinnes a donc des réserves, pour faire face aux vaches maigres.