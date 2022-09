Des entrailles du barrage au sky view à 107 m de haut aux Lacs de l'Eau d'Heure

"Le site est unique en Belgique, et si la tour, à sa construction, n’avait aucune utilité, elle est aujourd’hui devenue une attraction majeure du tourisme local" explique la guide du jour, déléguée par le responsable des lieux et administrateur du GECO, Jean-François Baelden.

Après quelques explications sur la raison d’être de ce barrage et des lacs artificiels conçus à l’origine pour étiager la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles, la cinquantaine d membres du GECO ont entamé la descente dans les entrailles du barrage jusqu’à l’ascenseur qui les a emmenés à 107 mètres de haut pour admirer le point de vue spectaculaire sur les lacs et les campagnes environnantes.

La journée s’est poursuivie par un challenge par équipe, précédé d’une initiation, au Golf des Lacs, sur l’autre rive du lac de la Plate Taille, et un repas au cours duquel, selon un principe désormais bien établi, de nouveaux contacts se sont établis et les cartes de visite échangées entre les responsables d’entreprise désireux de partager leurs expériences et défis professionnels.

Après deux années en sourdine en raison de la pandémie, le besoin de nouveaux échanges a pu ainsi s’exprimer dans la détente et la bonne humeur.