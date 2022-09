Pour récompenser ses actions favorables à la mobilité douce, la Ville de Thuin s’est vue octroyer une basket d’or. Ce début encourageant doit motiver la Ville à mettre en place d’autres actions en vue d’obtenir une basket supplémentaire en 2023. Pour rappel, de nombreux aménagements de mobilité douce sont prévus dans l’entité dans le cadre des plans subsidiés par la région wallonne tels PIWACY ou PIC cyclo-piétons.

Durant toute cette semaine de la mobilité, les agents constatateurs de la Ville mènent d’ailleurs une opération contre le parking sauvage. Cette action de sensibilisation vise à appliquer des Post-It sur le pare-brise des voitures à l’arrêt sur les pistes cyclables, garées sur un trottoir, un passage piéton ou sur une place réservée aux moins valides.

Ces comportements sont gênants mais en plus, et surtout, ils sont dangereux pour les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

"Mettez-vous à notre place" est le message indiqué sur le Post-It créé à l’initiative de l’ASBL Tous à Pied et du GRACQ.