«Li t’chvô du baron», une comédie inédite, jouée à Joncret

Cette comédie se déroule dans un château où les protagonistes sont à la recherche du cheval du baron qui s’est volatilisé. "La pièce aborde plusieurs thématiques comme l’immigration, les relations sociales, les conflits entre enfants dans une famille, l’écologie, la disparition des sentiers dans les villages ou encore l’a priori que l’on peut avoir sur certains métiers", détaille notre interlocuteur.

Ce retour de la troupe joncrétoise sur la scène de la salle des Guichoux était attendu depuis plus de deux ans par les villageois. "Sincèrement, les applaudissements du public nous manquaient. Je l’ai remarqué au niveau de la motivation des acteurs car le redémarrage a été plus difficile qu’à l’accoutumée. Initialement, on devait jouer en février 2021, puis en février 2022 mais la situation sanitaire était compliquée à ces périodes, d’où l’idée de déplacer la pièce en septembre ce qui est une première pour notre troupe", confie Léon Gerards.

Un nouveau metteur en scène

Ces nouvelles dates ont posé quelques problèmes d’organisation car les répétitions ont eu lieu pendant les congés estivaux avec des comédiens en vacances. L’an prochain, il n’est pas certain que la troupe joue à Joncret car la salle des Guichoux sera rénovée, mais l’important est que le bâtiment soit opérationnel pour l’année 2024 qui marquera le 40eanniversaire de la troupe. "Elle a été créée en 1984 par le comité des fêtes du village et reprise, quelques années après, par un comité externe à la ducasse et c’est devenu le cercle Riyons Èchène. Il faut aussi savoir qu’un cercle théâtral existait en 1941 et qui a œuvré une quinzaine d’années", rappelle notre interlocuteur qui se réjouit de la relève au niveau de la mise en scène. Un acteur de la troupe, Marco Badalamenti, a accepté d’endosser ce nouveau costume. Un vent de fraîcheur souffle également chez les comédiens avec l’arrivée d’un nouveau, Laurent Lantin, et l’ascension de deux jeunes de la troupe des Pouyons à savoir Ulys Faieta et Sherilyn Paquet. Ils seront accompagnés sur scène par Gabriele Faieta, Valérie Hardy, Béatrice Quataert, Ludivine Leseigne, Stéphan Feraille, Marco Badalamenti, Ann-Katherin Michel, Axelle Burton et Marie-Paule Marc.

Ces vendredis 23 et 30 septembre à 19h30. Ces samedis 24 et 1er octobre à 18h30. Ces dimanches 25 et 2 octobre à 16h30. Entrée: 8 €. Réservations au 071/ 50.21.41 ou 0497/50.32.40.