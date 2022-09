Beaucoup d’humour pour cette saison au centre culturel de Chimay

Pour ce faire, avec toute équipe, Océane Derzelle a concocté pour ce demi-siècle, un programme misant beaucoup sur le rire et l’humour. Jugez plutôt!

PE inaugurera la saison culturelle. ©EdA

PE raconte des histoires drôles le vendredi 30 septembre à 20h.

Pierre-Emmanuel, de son vrai prénom, a la charge de lancer cette saison culturelle 2022-2023 sur la scène de Sudhaina à Baileux. Il a fait de l’humour son métier depuis plusieurs années. C’est ce qui lui a permis de voyager dans toute la francophonie, sur la "route de la vanne", là où il a fait des rencontres et passé des soirées étranges. Il nous fera un florilège de ses

meilleures anecdotes et nous racontera ses moments les plus gênants et "malaisants" vécus sur scène. Entrée 25 €

Le rock’n’roll spécial Woodstock par Marc Ysaye le vendredi 14 octobre à 20h.

Marc Ysaye racontera les coulisses de Woodstock ©EdA

En 2021, le festival de Woodstock fêtait ses 50 ans. Marc Ysaye, l’ancien directeur-animateur de la radio Classic 21 et batteur du groupe Machiavel, revient sur cet événement historique à travers un seul en scène passionnant. La pièce s’apparente plus à une conférence qu’à du théâtre. Il évoque les coulisses, l’ampleur et le symbole du festival de Woodstock. Entrée 20 €. Prévente 15 €. Étudiant 10 €

Manon Lepomme: "Je vais beaucoup mieux, merci!" le samedi 19 novembre à 20h.

Après avoir évité à plus de 250000 spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme revient avec un tout nouveau spectacle. Toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant, Manon a grandi et se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt futiles: Qui sommes-nous? D’où venons-nous? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère? s’interroge celle qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo… Entrée 25 € Prévente 20 € Étudiant 12,50 €

Alice Nicolas chantera Noël ©EdA

Alice chante Noël le vendredi 16 décembre à 20h.

Cette année, la Veillée de Noël verra Alice Nicolas, chanteuse-pianiste chimacienne, interpréter des chants traditionnels mais aussi des compositions personnelles et des reprises de variétés, pop et Soul, dans une ambiance de cabaret. Entrée 15 €. Prévente 10 €. Étudiant 7,50 €

Concert de l’An avec Lucky Will le samedi 7 janvier 2023 à 20h.

Lucky Will mettra une ambiance très rock and roll lors du concert de l'an. ©EdA

Le Concert de l’An accueillera cette année Lucky Will, qui fera passer au public une très agréable soirée festive et dansante. Entrée 15 €. Prévente 10 €. Étudiant 7,50 €.

Pierre Mathues nous revient, plus loufoque que jamais! ©EdA

"Prix Nobelge" avec Pierre Mathues le vendredi 10 février 2023 à 20h.

Entre mots savants, loufoques et incongrus, Pierre Mathues revient en s’autoproclamant "Prix Nobelge" du dictionnaire et ouvre la porte de sa réserve précieuse: chasse-cousin, sot-l’y-laisse, étouffe-chrétien… Les mots qui voyagent, les mots latins arrivés jusqu’à nous, la langue des politiques, la langue et ses tics et aussi les statistiques comiques sans oublier le mot Chokotoff propre à la Belgique, offrent aux spectateurs septante minutes d’autodérision. Mise en scène: Jean-Charles Van Antwerpen. Entrée 15 €. Prévente 10 €. Étudiant 7,50 €.

"J’habite chez ma cousine" par la Ciedu Clair Obscur le dimanche 26 mars à 15h.

Sous la pression de sa mère, Ghislaine est contrainte d’héberger pour quelques jours seulement sa cousine Janine qui a fui son Sud-Ouest natal et qui a des rêves de citadine. Mais le provisoire peut parfois durer et le temps peut facilement se gâter lorsqu’il pleut sans cesse des quiproquos et malentendus. Les deux cousines ont beau être toutes deux attachantes, il leur faudra tout de même une bonne dose d’humour et d’autodérision pour parvenir à se comprendre et à mesurer tout ce qui les sépare: une provinciale bavarde, poissarde et bordélique, qui squatte chez une Parisienne écolo, maniaque et dépressive… Entrée 15 €. Prévente 10 €

Gérémy Crédeville, Enfin chez nous! ©EdA

Gérémy Crédeville: "Enfin" le vendredi 7 avril 2023 à 20h.

Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance, Gérémy Crédeville va "Enfin" nous dire la vérité sur qui il est. L’humoriste français qui crève l’écran et fait vrombir de rire les publics des plus grandes salles, arrive à Chimay pour nous raconter ses échecs, alignant ses déboires pour en faire une formidable ode à l’échec transformé en belle réussite. Entrée: 25 €.