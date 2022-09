Cette militante MR qui avait exercé la présidence de la section locale du Mouvement Réformateur de Thuin s’est éteinte ce mardi à l’âge de 53 ans.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux mots d’hommages et de gratitude se sont succédé à l’annonce de son décès. Parce qu’elle était née dans le mauvais corps comme elle se plaisait à le dire, elle avait décidé d’entrer en transition le 8 mars 2016. Une date (celle de la journée internationale des droits des femmes) symboliquement choisie pour envoyer un message.

À l’époque attachée parlementaire du député fédéral MR Jean-Jacques Flahaux, celle qui avait travaillé pour Yves Binon au parlement wallon puis au ministère du Budget avec Olivier Chastel avait opéré les démarches dans le cadre de la nouvelle loi de 2017 permettant à chaque individu de définir son genre sur base de l’autodétermination.

Ainsi avait-elle obtenu son changement de sexe et de prénom dans les registres d’état civil de Thuin, où elle était domiciliée: Philippe était devenu Philippine. Son combat contre l’homophobie et la transphobie l’a conduit dans des écoles supérieures, des universités, des salles de conférences, des auditoires et quelques salons privés des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles. Elle y faisait preuve de détermination et de cœur.

On ne pouvait rester indifférent à son histoire personnelle et au récit de sa souffrance. Philippine Dhanis avait trois enfants qu’elle adorait et au consentement desquels elle avait soumis son coming out, peu de temps après avoir amorcé son traitement hormonal.

Un cheminement qu’elle avait raconté dans son livre "Je suis transsexuelle et j’en fais pas une maladie"publié en 2018.

Généreuse et fidèle en amitié, cette battante qui s’était présentée aux élections de 2019 aura vécu plusieurs vies, ballottée du secteur de l’intérim au transport routier en passant par la politique. À moins qu’elle ait saisi le sens profond de cette citation de Confucius: on a deux vies. La deuxième commence quand on a compris qu’on n’en avait qu’une seule! Les messages de sympathie affluent. Sa disparition crée un vide.