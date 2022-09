Neuf couples jubilaires fêtés à Sivry-Rance

Les premiers mariés de l’année 1972 présents à Montbliart sont Michel Mikaloo et Anne-Marie Longfils. Mariés le 24 mars à Grandrieu, ils s’installent à la rue des Veaux. Ils auront 4 enfants et 10 petits-enfants. Issus et toujours attachés au monde agricole, leur seule vacance est la visite annuelle de la foire de Libramont.

C’est au café "Aux chasseurs"sur la place de Rance que Robert Navez rencontre Viviane Haene, la fille de la tenancière. Mariés le 18 mai, ils auront 4 enfants, 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Après quelques années de travail, Viviane se consacrera à l’éducation des enfants alors que Robert sera chauffeur poids lourds jusque la retraite.

Jean-Marie Ravoisin et Marie-Rose Hoop sont originaires de Vergnies et arrivent à Grandrieu lorsque Jean-Marie en devient le garde champêtre. Il termine sa carrière en tant que commissaire de police en 2009. Il avait travaillé aux ACEC. Passionné d’aviation, il construit et pilote ses engins. Marie-Rose est la reine de la pâtisserie. Leur fille leur a donné deux petits-enfants.

C’est aux jeux intervillages à Froidchapelle en 1967 que Daniel Jouniaux et Anny Chapon font connaissance. Maçon, Daniel construit une grande maison "avec 4 chambres"à Sivry et ils auront 3 filles et 4 petits-fils. Très actifs au sein de la Fabrique d’église et des œuvres paroissiales, Daniel joue aussi au whist et Anny fait de la poterie.

Camille Lobet et Marie Bouche sont les moteurs de la jeunesse chevrotine dans les années 70-80 et se marient le 23 septembre. Marie est animatrice à la Province du Hainaut et Camille employé de banque. En 1979, ils reprennent la ferme du Gard et y montent des gîtes. Leur dernière création est la plantation d’un vignoble. Camille est aussi conseiller communal.

Jean Vachaudez et Louise Edart se marient le 26 août et achètent leur maison de la place de Sivry en 1973. Menuisier de formation, Jean terminera sa carrière chez Quennery à Froidchapelle. Louise est infirmière et restera attachée au site de Vésale de 1972 à 2014. Elle exerce encore le métier à temps très partiel. Ils ont un fils et deux petits-enfants.

Philippe Albessart et Christiane Trigaux font connaissance lors d’une remise de diplômes aux donneurs de sang à Renlies en 1971. Lui est vétérinaire et elle est institutrice. Il reprend la clientèle de son père et Christiane devient alors réceptionniste des appels bien avant les GSM. Philippe accomplira trois mandats de conseiller communal. Ils aiment les voyages ainsi que les recherches historique et généalogique.

C’est à Touvent, à la frontière franco-belge que Jean Delrue et Nadine Bertaux se rencontrent en 1970. Jeunes mariés, ils habitent le quartier de la Gare de Sivry et achètent une maison à Rance en 1975. Employé dans le secteur automobile, Jean crée en 1984 Auto Technique Beaumont tandis que Nadine fait partie de l’équipe du CPAS de Sivry-Rance. Ils ont une fille et un petit-fils. Edgard Dropsy et Colette Bernard fréquentent l’école technique de Rance, se bécotent et se marient à Cerfontaine le 22 décembre. Le couple habite Fourbechies et vient s’installer à Rance en 1988. Ils ont 2 enfants et 2 petits-enfants. Ajusteur-tourneur, Edgard effectuera toute sa carrière chez Bombled à Leval-Chaudeville. Chaque couple a reçu les cadeaux habituels avant le verre de l’amitié.