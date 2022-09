L’Institut L’Accueil, à Froidchapelle, va fêter ses 40 ans

Ce service résidentiel pour adultes accueille 36 personnes atteintes de troubles moteurs avec éventuellement un handicap associé comme une déficience mentale légère ou des troubles psychiatriques stabilisés.

Rétrospective

Un coup d’œil dans le rétro pour se rendre compte du chemin parcouru, un long chemin qui nous replonge en 1967.

Sous l’impulsion d’entre autres le regretté abbé Balthazar se crée l’ASBL "Les Amis des Handicapés", fruit d’un mouvement de solidarité. Un groupe d’amis sollicite la générosité de la population et c’est dans ce contexte de "caritatif rural" que naît l’idée de créer une structure. Premier achat, la gare désaffectée et les terrains qui l’entourent.

Terrains dont on pourrait profiter pour construire une infrastructure adaptée. Mais pour cela, il faut disposer de fonds importants, les premiers plans prévoyant une ardoise de 30 millions de francs belges. Les initiatives des bénévoles conjugués aux aides ministérielles comme au coup de pouce des Trappistes de Chimay, et le premier bâtiment sort de terre tout début des années 80.

Le 18 septembre 1982, soit il y a juste 40 ans, arrivent les deux premiers résidents venant du Centre de la sclérose en plaques de Melsbroek. La maladie les empêchant de retourner dans leur milieu de vie, l’Accueil leur propose d’organiser leur vie quotidienne.

Progressivement, les 18 chambres sont occupées par des hommes et des femmes au parcours de vie accidenté.

En 1983, on construit un second bâtiment et l’année suivante, on peut inaugurer officiellement l’Institut L’Accueil qui, dès 1985, va se compléter avec un 3ebâtiment. Bien d’autres travaux suivront comme des passages couverts, des portes automatiques et vers les années 2000, une salle polyvalente, un jardin d’hiver, une infirmerie, un car port et aussi des bureaux, avec le concours de l’AWIPH, l’agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.

L’évolution de l’Institut ne s’arrête pas à l’infrastructure, comme avec l’arrivée dès 1990 des premiers ordinateurs et toutes ces nouvelles technologies permettant d’apporter aux résidents des possibilités d’autonomie, de communication, de créativité, d’ouverture au monde.

Les résidents sont de plus en plus acteurs de leur vie et c’est ainsi qu’ils peuvent partir à la découverte de l’autre dans des activités comme la chorale, le club de scrabble, les 3 X 20. Qui ne les a pas vus tout heureux de se retrouver au beau milieu du cortège du Lætare froidchapellois?

Cela dure depuis 40 ans et tous ces résidents sont devenus des Froidchapellois à part entière qu’on peut rencontrer descendant la rue de la Station, au coin de la rue sur la place, ou encore occupé à apprécier un rafraîchissement à la terrasse d’un bistro.

Le credo de l’institution: le Droit au bonheur…

Autour du respect de la personne gravite toute une série de valeurs qui sont le fruit d’un travail collectif réalisé depuis l’an dernier.

La motivation de toutes les équipes est à souligner ©EdA

Chacun a droit au bonheur, au goût de la vie et à l’expérience des jours heureux: tel est le credo de l’Institut froidchapellois et de sa directrice Virginie Nicolas.

Le service résidentiel pour adultes fonctionne 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Un service qui veille à offrir aux résidents un cadre sécurisant et chaleureux, indispensable au bien-être de toute personne.

L’Accueil garantit le droit des personnes accueillies à un projet de vie adapté à leurs capacités, leurs besoins, leurs envies.

Une équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes dans la vie au quotidien, chaque prise en charge étant individualisée au maximum.

Mission

Les activités sont proposées aux résidents avec un objectif d’ouverture et d’intégration dans l’environnement local. Il est essentiel de parler d’autonomie, le résident doit participer activement à sa vie. Tout cela sans oublier le confort de vie qui doit rester au cœur des préoccupations du service, tout comme l’épanouissement, la qualité de vie par un accompagnement adapté dans le respect et les choix de chacun.

Chaque résident est pris en compte selon sa singularité d’Homme ou de Femme et non sa particularité d’être handicapé. Tout cela fait appel à toutes les forces vives, créatives.

Tout membre du personnel se doit de collaborer au projet individuel personnalisé élaboré avec chacun.

Vision

La structure a été remise en question ces derniers temps pour permettre d’améliorer la confiance et de travailler les compétences. Elle devra donc se professionnaliser de manière émergente et dynamique, l’objectif étant de décloisonner pour amener une vision collective par un travail pluridisciplinaire de coopération et de cohésion. Travail indispensable pour que le résident devienne acteur de sa vie. Tous les intervenants doivent être à l’affût de tout ce qui pourrait aider le résident à devenir "acteur".

L’infrastructure elle aussi doit s’adapter et une amélioration du cadre de vie des résidents est à l’ordre du jour: rénovation des lieux de vie individuels comme des lieux communs, ou encore isolation thermique et acoustique pour un meilleur confort de vie.

L’Accueil ne se repose pas sur ses lauriers et poursuit ses missions avec comme valeur essentielle, prioritaire et centrale, le respect de la personne.