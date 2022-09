De Philippeville jusqu'en Champagne pour faire les vendanges

Deux Namurois se sont joints également à cette équipe, Stéphane et Florence.

Pour certaines comme Marine ou Lucie, c’était une première expérience qui a duré quelques jours; pour les autres, il s’agissait du renouvellement d’une aventure qui dure depuis quelques années déjà.

Bernard, Marc et Stéphane (dit Chochop) sont des habitués des lieux: plusieurs fois par an, ils font le trajet jusque Damery pour prêter main-forte au vigneron, Aurélien, lors des différents travaux indispensables dans les vignes. Et comme le travail tisse des liens d’amitié, le trio s’y rend aussi lors de festivités champenoises.

55 tonnes de raisin

Durant plus d’une semaine, le groupe de Belges renforcé par d’autres saisonniers de l’hexagone, se sont partagé les divers travaux inhérents aux vendanges. La plus grosse partie d’entre eux était affectée à la coupe du raisin qu’ils déposaient dans les seaux, remplaçant les paniers ancestraux. 2 débardeurs étaient chargés de ramasser les seaux remplis et de les déverser dans des grosses caisses, appelées par le nom de la marque, Stamp. Ces caisses, d’environ 43 kg, sont ramassées par le chenillard pour être conduites au tracteur qui lui effectuera la livraison au négociant, à la coopérative ou au pressoir du vigneron. Au pressoir, un des rares de cette forme et taille, 2 hommes sont chargés d’extraire le précieux jus de raisin.

Les journées étaient donc bien remplies et amenaient leurs lots de réjouissances en fin de journée. "Une ambiance extraordinaire, du champagne tout au long de la journée, et des rencontres improbables de gens tous différents, c’est un véritable plaisir", explique Marie. "Bon, c’est vrai, il y a aussi du raisin à cueillir, des genoux à plier et à déplier tout au long de la journée, un dos à courber sans cesse, et la pluie ou l’écrasant soleil à supporter, mais l’un dans l’autre, c’est une expérience que je ne regrette absolument pas". Devant planifier ses congés à l’avance, Alice était ravie que ces vendanges se prolongent quelque peu, elle a ainsi pu rejoindre l’équipe lors de la deuxième semaine.