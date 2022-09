Botte du Hainaut: quel avenir pour les postes de police de proximité?

Pour l’instant, Chimay, Momignies, Sivry-Rance, Froidchapelle et Beaumont disposent, sur leur territoire, d’un poste de proximité où les citoyens peuvent, notamment, venir déposer plainte. Ces lieux sont ouverts à raison de deux demi-jours par semaine. Mais cette présence et ce service à la population coûtent cher à la zone Botha (et aux Communes qui la financent), le tout dans un contexte difficile avec l’indexation des salaires ou encore l’explosion du prix de l’énergie. Cerise sur le gâteau, ces permanences se déroulent le plus souvent dans des locaux anciens et énergivores.