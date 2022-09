Beaumont fête l'entrée de Charles de Croÿ

Une légende de plus? Il paraît que non, il s’agira bel et bien d’une véritable reconstitution historique. En avril 1549, en effet, le comte Philippe (qui avait lui-même reçu l’empereur en 1540) meurt à Bruxelles. Ses pouvoirs vont donc passer aux mains de son fils Charles. Comme le veut la coutume, le nouveau souverain devra se présenter à son peuple au cours d’une cérémonie à la fois officielle et festive. Et voilà comment le comte Charles de Croÿ débarque à Beaumont. Et c’est cette arrivée solennelle que Beaumont va revivre le premier dimanche d’octobre.

Horaire des festivités

Pour vous permettre d’y assister dans les meilleures conditions, voici l’horaire et les endroits où retrouver tout ce beau monde.

13h30: Arrivée du comte De Croy et sa suite dans le parc de Parideans, via la tour Salamandre. Accueil par le héraut. Cortège dans le parc et discours du comte à son peuple.

14h30: Cortège des compagnies militaires dans les rues de la ville.

15h30: Arrivée place du Béguinage. Érection de l’aigle doré et hommage des groupements militaires.

16h30: Festivités en l’honneur du comte, place du Béguinage. Musiques d’époque et rafraîchissements.

En matinée, les compagnies militaires installeront des bivouacs dans les environs de la rue de la Déportation. Un beau dimanche (on l’espère du moins) et une nouvelle fois, l’occasion pour Beaumont de revivre aux rythmes et aux couleurs de son passé.