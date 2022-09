Un tournoi franco-belge pour clôturer la saison des joutes nautiques thudiniennes

Qu’importe les ondées dont les gouttes viennent s’échouer sur la surface de la Sambre! Les jouteurs ne craignent pas l’eau. Ils sont une petite quarantaine à participer à ce tournoi franco-belge. On y retrouve bien sûr des jouteurs locaux, sous la houlette de leur président Dimitri Lenglin. Mais aussi des voisins de la Nervienne de Lobbes et surtout des jouteurs venus de Ors, une commune française qui borde la Sambre, à une vingtaine de kilomètres de Maubeuge.

Cinq jouteurs embarquent dans la barque rouge et autant dans la barque bleue. Dans chacune des embarcations, un des jouteurs se situe sur la planche, située à l’arrière. Les autres, s’accroupissent et prennent en main la corde qui traverse la Sambre. Au coup de sifflet donnant le coup d’envoi de ce tournoi "international", la force de leur bras deviendra le moteur de la chaloupe. L’objectif: aller au plus vite au milieu du cours d’eau où les deux "planchistes"tenant une perche à bout de bras tentent de toucher et déséquilibrer leur vis-à-vis. Le premier tombé à l’eau a perdu.

Sous les encouragements et les applaudissements de nombreux spectateurs perchés le long des berges et sur la passerelle, les jouteurs "mouillés"remontent à bord plus vite que leur ombre. L’eau est à 10 ou 11°. Beaucoup moins accueillante qu’elle ne le fut durant toute la période estivale.

Ce tournoi franco-belge marquait le coup d’envoi des deux jours de festivité marquant la fin de saison. Soirée dansante et kicker géant complétaient un programme d’activités.