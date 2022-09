Chimay: les associations invitées à se former à l'Académie du Genre

Le projet est porté par la Maison des Associations, qui accompagne et forme le milieu associatif du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets sur les questions de genre, "Tant qu’il le faudra", lancé en mars par la secrétaire d’état à l’égalité des chances, des genres et à la diversité Sarah Schiltz. 48 dossiers se partagent un budget de 2 millions d’euros octroyé par le gouvernement fédéral. "Cette thématique du genre, avec ce qu’elle induit, l’égalité homme-femme, la transidentité, les discriminations…, sont des sujets désormais incontournables que nous souhaitions aborder avec nos associations, pour faciliter des pratiques plus égalitaires, plus inclusives"explique Amélie Paquet, la coordinatrice de la MDA. De cette réflexion est né un vaste programme de formations et d’activités réunies sous la coupole "Académie du genre". Il est conçu comme un parcours, depuis la prise de connaissance des notions liées au genre, la sensibilisation à toutes ses spécificités, aux inégalités et discriminations, jusqu’à l’outillage des acteurs associatifs pour les prendre en compte et initier des changements en interne tout autant qu’avec leurs publics respectifs. Un appel à actions positives est également lancé afin que les associations puissent développer des actions à destination de personnes subissant des inégalités liées au genre ou au sexe.