Ragnies: plus de 200 marcheurs pour la 1re Saint-Véron (photos)

De fait comme le faisait remarquer un observateur avisé du milieu des marches, l’un des plus beaux villages de Wallonie dispose de tous les atouts pour réussir une belle marche: une procession, des chapelles, des routes de campagne et un patrimoine rural mis en valeur comme la Ferme de la Distillerie de Biercée.

La compagnie y faisait son bivouac après qu’un bataillon carré eut été organisé dans la cour intérieure de la ferme.

La pluie abondante de la veille n’avait pas altéré l’enthousiasme et la bonne humeur de tous ces marcheurs. Le premier à s’en réjouir était l’adjudant de la compagnie:

"Les retours extérieurs sont généralement positifs. Le village se prête très bien pour l’organisation d’une marche. On peut dire que l’objectif est atteint à savoir organiser une marche par et pour les Ragnicoles, le tout avec sérieux et bonne humeur", observe Adrien Laduron.

L’adjudant était d’autant plus satisfait que les trois décharges commandées lors du bataillon carré à la Distillerie furent particulièrement réussies et appréciées par les spectateurs.

"C’était aussi un des grands défis que nous avions à relever. Nous avons certes le soutien de marcheurs amis, habitués à tirer dans des compagnies thudiniennes. Mais contrairement aux tirs opérés en marchant lors de la Saint-Roch, ici nous procédons aux décharges comme dans l’Entre Sambre et Meuse, à l’arrêt. C’est totalement différent et cela requiert une parfaite coordination".

Ils étaient plus de deux cents à composer les rangs: sapeurs, voltigeurs, tromblons, gardes au drapeau, jeunes et vivandières sans oublier bien sûr la batterie. Tous n’étaient pas habitant du village. "À la base, nous donnions priorité aux Ragnicoles mais une fois ceux-ci inscrits, nous avons ouvert aux personnes extérieures au village. Nous avons 31% de marcheurs habitants Ragnies et un tiers de femmes", conclut l’adjudant.

Une procession sous le regard de nombreux curieux

Un peu plus tard dans l’après-midi, la compagnie ragnicole était attendue au tournant. Alors que les marcheurs avaient pris place dans l’Église Saint Martin, accueillis par le Doyen Philippe Pètre, nombreux était le public venu s’amasser autour de l’esplanade de l’église. Des villageois bien sûr mais aussi des Thudiniens et des marcheurs des villages voisins comme celui d’Ham-sur-Heure.

L’émotion était de mise pour ces marcheurs lorsqu’ils sortirent précédant Saint Véron, emmené par l’escorte. La procession fut épargnée des averses pour une première réussie.