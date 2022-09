Les pompiers de Philippeville renouent le contact avec le public (photos)

Les portes ouvertes des pompiers, c’est toujours un succès: "C’est la seule fois qu’on peut discuter avec eux car quand ils sont sur un incendie ou un accident, ils ont autres choses à faire!"entend-on d’un passionné. Parmi la foule qui avait fait le déplacement, on pouvait remarquer une présence toujours plus importante d’enfants, autant de filles que de garçons. Il faut dire que tout est mis en place pour répondre à leurs souhaits et envies puisque les activités proposées leur étaient destinées: descente en tyrolienne du toit de la caserne, parcours ARI (Appareil Respiratoire Isolant), parcours du pompier avec la lance et le tuyau, manipulation de la lance sous pression, et bien entendu un château gonflable "pompier". À l’intérieur, la panoplie du pompier bien évidemment et les véhicules miniatures. Le service ambulance était aussi représenté avec la mise en situation de la découverte d’une personne inanimée et les premiers gestes et réflexes à poser, avant d’entamer une éventuelle réanimation.