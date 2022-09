Le mérite wallon pour deux entrepreneurs thudiniens

Philippe Draux, CEO et fondateur de Quality Assistance, dirige avec sa fille Nathalie Draux, directrice opérationnelle, l’entreprise active dans un secteur pharmaceutique innovant. Créée en 1982 et ancrée depuis 1992 sur le zoning de Donstiennes à Thuin, cette entreprise a acquis en 40 ans une renommée internationale pour son expertise en sciences analytiques dédiées au développement de nouveaux médicaments. Cette entreprise travaille également activement à l’accès de ces médicaments pour tous.

La société occupe une place unique sur le marché grâce à la présence de tous ses laboratoires sur un seul site. Une 5ephase d’agrandissement vient de débuter. Ce projet portera le nombre de ses collaborateurs à 350 et permettra de parfaire la formation, le développement des compétences métiers et relationnelles et le bien-être de son équipe.