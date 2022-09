160 années de musique pour l’Harmonie royale de Cerfontaine

Heureusement, pour les responsables de l’harmonie cerfontainoise, la première édition de ce concert de gala musique de films fut couronnée d’un succès sans précédent. De quoi inciter la directrice artistique Nancy Florentin à imaginer une seconde édition. Malheureusement, c’était sans compter sur l’épidémie de covid et sur les mesures sanitaires décrétées par les autorités. Et maintenant que cette crise semble derrière nous, toutes les forces actives de l’harmonie se sont remises au travail pour présenter le 29 octobre prochain, toujours dans la salle culturelle cerfontainoise, une deuxième édition du concert de gala, concert qui en même temps sera la cerise sur le gâteau du 160eanniversaire de la phalange musicale de Cerfontaine.

160 années

C’est en effet en 1862 que "L’Union Musicale" voit le jour, portant l’image de Cerfontaine un peu partout dans la région mais également au-delà des frontières chez nos voisins français ou hollandais. L’occasion pour nous de se remémorer les grandes étapes du parcours de la musique cerfontainoise.

C’est exactement le 1er mars 1862 que des musiciens se regroupent en une association qu’ils baptisent: "Société Harmonie". Au fil des années, de nombreux chefs et de nombreux présidents vont se succéder. Retenons parmi eux un certain M. Kurmonde qui exerça ses talents de 1862 à 1868. Il y eut aussi M. Frelink qui lui allait avoir un bien plus long bail en restant à la tête de la musique cerfontainoise de 1889 à 1925. Plus proche de nous, qui ne se souvient de Raymond Baudouin qui durant plus de 30 ans, de 1958 à 1991, allait conduire la phalange musicale de Cerfontaine, totalisant 70 années de participation et de dévouement à la fanfare de son village.

Il y eut aussi Patrick Crispoux de 1999 à 2012 avant quelques passages furtifs comme celui de Fabrice Gillet de février 2013 à mars 2014, celui de Jean-Noël Bastin pour quelques mois seulement en 2014, avant que l’harmonie ne retrouve une certaine stabilité avec l’arrivée au pupitre de direction de l’actuelle cheffe de musique, Nancy Florentin, en janvier 2015.

Petit retour en 2002, l’année où le comité et les musiciens se sont mis d’accord pour rebaptiser la musique de Cerfontaine: Harmonie Royale de Cerfontaine. Le tout fut couronné par l’annonce de la création du Festival "Raymond Baudouin"qui remplacera le traditionnel concert de printemps. Une belle et longue histoire qui se poursuit avec le concert de gala – musiques de films, belle manière de souffler 160 bougies le 29 octobre.

Entrée: 12 €, ou 10 € en prévente via le 0472 08 11 98.