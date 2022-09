Ironlakes: des épreuves de guerriers

Au total, près de 4000 athlètes sont inscrits. Samedi, c’est une affaire de costauds, avec le départ des deux plus longues distances, le "full distance", comprenez distance complète, soit 3800 mètres de natation, 180 kilomètres de vélo et enfin un petit marathon pour terminer, soit 42 bornes de course à pied, et le "half distance", où tout est divisé par deux.

Depuis 2019, lors de la première édition, et puis en 2021, lors de la seconde, le petit bébé de Sport & Tourisme Promotion, l’ASBL à la tête de l’organisation, a bien grandi. L’organisation est méticuleuse, les participants enchantés et l’ambiance très chaleureuse. Cette 3e édition ne déroge pas à la règle. Sourires, dépassement de soi, encouragements, et puis garden-party pour accueillir les derniers concurrents, fournissant un effort de près de 15h00.

Dantesque

Il est 7h00 du matin lorsque 137 guerriers et guerrières prennent le départ. La température est fraîche, mais dans l’eau, il fait près de 20 degrés. Le soleil n’est pas encore levé et pour se diriger vers les bouées qui délimitent le parcours, il suffit de suivre la petite lampe rouge. Au fur et à mesure des coups de bras dans le lac de la Plate Taille, le jour se lève mais la brume laisse l’ambiance très particulière. Se repérer est compliqué mais tous parviendront à sortir de l’eau. Mouillés pour mouillés, la première drache de la journée fait son apparition. La première, car au bout du compte, on ne les comptera plus. L’épreuve est dantesque. Les participants courageux.

Les premiers rentrent au parc à vélo pour y poser la bécane en enchaîner avec la course à pied alors que les derniers souffrent sur ce parcours vélo sélectif. À pied, l’enchaînement des 4 boucles se fait comme on s’enfile un petit pain au chocolat le dimanche matin pour les plus aguerris, tout cela au rythme de la pluie qui rebondit sur le sol.

Victor Alexandre premier Namurois

Au bout de 8h49 minutes d’effort, le Flamand Bram Van Der Plas, grandissime favori et déjà vainqueur l’an dernier, soulève la banderole "Openlakes"du vainqueur, sous les applaudissements d’un public chaud bouillant, malgré un climat capricieux et le feu d’artifice de la ligne d’arrivée. Le dernier, ou plutôt le premier du classement inversé, Arnaud Hennion, se classe 110e, en 14h53. Parallèlement, les participants du "half"font leur course, dans les mêmes conditions extrêmes, avec la victoire de Stenn Goetstouwers, nouveau champion de Belgique, devant Jonathan Wayaffe et le premier francophone, le Namurois de Lustin Victor Alexandre.