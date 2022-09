Le gouvernement wallon vient de promettre un subside de 360000 euros pour ce faire, puisque le bien est classé.

C’est l’ancien corps de logis du maître de forges qui est concerné par cette subvention. Construite en 1739, cette bâtisse en moellons, de neuf travées, a fait partie du château des Hennequin, puis a accueilli les chambres et la cuisine de l’hôtel, par la suite. Plus ou moins à l’abandon depuis les années 1980, cette aile méritait une restauration en profondeur: Philippe Roisin et Alexis Nolet, actuels propriétaires du Domaine, ont d’ailleurs commencé à mettre les murs à nus, à l’intérieur, en vue d’une rénovation complète de leur bien.

Le classement de l’enveloppe extérieure des bâtiments engendre son lot de démarches administratives. Mais au bout de trois ans, la promesse de subside va permettre d’entrer dans le vif du sujet. "Le fait que l’extérieur du bâtiment est classé nous impose de conserver les matériaux d’origine: toiture avec des ardoises naturelles, enduit sur les moellons, etc., explique Alexis Nolet. Les châssis doivent rester en bois. Nous avons obtenu de pouvoir placer du double vitrage."

Les chien-assis du toit seront restaurés à l’identique: un exemple à l’échelle 1:1 a même dû être construit par le soumissionnaire, histoire de rassurer les services du Patrimoine.

Un projet d’éco-lieu qui avance

Avec cette nouvelle étape qui va se concrétiser, la restauration du Domaine se poursuit. Après l’aménagement de la carrosserie, du théâtre et de l’ancien monastère, voici l’hôtel.

Devrait suivre l’arche, la fameuse arche, symbole du passé métallurgique du site. C’est au Domaine Saint-Roch que fut construit le deuxième haut-fourneau à coke du continent européen, dans la première moitié du XVIIIe siècle. On y fabrique des pièces d’artillerie et des canons. L’arche permettait d’acheminer le minerai de fer vers le fourneau. Elle sera restaurée, consolidée. Et sauvée.

Puis viendra le projet de l’ancienne ferme, avec peut-être une microbrasserie, une boulangerie et d’autres espaces conviviaux.

C’est un petit hameau écologique qui, finalement, se construit à Saint-Roch.

Le Domaine accueille plusieurs familles, une école du dehors, les Herbes Hautes, et de nombreuses activités tournant autour de l’environnement, comme le prochain festival Crescendo, début octobre.

Dans cette aile Est qui pourra être restaurée grâce à cette subvention wallonne, deux logements unifamiliaux sont prévus, ainsi qu’un espace commun pour les gens qui travaillent ou logent au Domaine et pied à terre pour des gens de passage. Des locaux seront aménagés pour l’école.