La Nalinnoise Chanelle Pielquin conçoit un abri suspendu pour SDF

Après un bachelier tout à fait classique en architecture à LOCI (faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain) à Bruxelles, Charlotte Pielquin poursuit un master à l’ENSA à Paris La Villette. "J’ai choisi de poursuivre mes études en France car les possibilités de concevoir sa formation à la carte sont plus développées qu’en Belgique", explique-t-elle. C’est ainsi, qu’à côté des cours classiques d’architecture, elle s’est inscrite dans des options art et scénographie où elle travaille, par exemple, sur la conception de scènes pour des théâtres, sur des projets muséographiques… Dans un tout autre contexte, Chanelle a conçu, en binôme avec Julia Hladun, une étudiante polonaise, un projet de structure légère au service des personnes. "Nous avons eu l’idée de réaliser un abri pour les personnes vivant en rue. Dans le cadre de ce projet, l’école nous accordait un petit budget mais, à part quelques fixations, cela ne nous a rien coûté puisque le prototype a été entièrement réalisé à l’aide de matériaux recyclables et de récupération; à savoir du bois pour le plancher et les lattes, du bambou pour la structure et de la corde pour la toile", explique-t-elle.