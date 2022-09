Une 1re marche Saint-Véron à Ragnies

Un an plus tard, l’appel a été entendu puisqu’ils (et elles) sont plus de 250 à les avoir rejoints pour vénérer Véron, le petit-fils de Charlemagne qui avait choisi de vivre dans la pauvreté comme valet de ferme à Lembeek où naquit son culte.

À Ragnies, la procession avait lieu le lundi de Pâques pour implorer Véron de protéger les habitants et le bétail de la maladie. Désormais, le saint sera escorté d’hommes en armes, qui lui rendront hommage dans le village, le troisième week-end de septembre.

Quarante-six vivandières

On retrouvera bien sûr un peloton de sapeurs, suivi de la batterie, de voltigeurs, de tromblons, d’une garde au drapeau et… ouverture aux femmes oblige, d’un peloton de vivandières.

Celles-ci ont répondu à l’appel des organisateurs pour se mobiliser et participer à la première édition. Depuis plusieurs semaines, le compte à rebours a débuté: choix du modèle de costumes, prise de mesures, essayage…

En tant qu’officière vivandière, Harmonie Delmotte a orchestré tout cela avec dynamisme et enthousiasmes. "Je marche en tant que cantinière à Thuin dans la Zouaverie de la compagnie Saint-Roch. Je ne me voyais pas ne pas m’investir dans la marche de mon village"précise la jeune femme qui va partager sa passion et son expérience du folklore avec une petite cinquantaine de vivandières, dont sa maman avec qui elle va marcher pour la première fois.

"Quelques-unes n’ont jamais marché et s’interrogent. Nous sommes là pour les conseiller. Afin d’apprendre à mieux se connaître, nous venons d’organiser un souper entre nous au café le Bosquet, histoire de fraterniser avant la marche". Car Harmonie et ses nouvelles copines le savent: pour cette première édition, elles risquent de se retrouver sous les feux de la rampe. Autant se montrer irréprochables.

Le programme

S amedi 17 septembre

– 13h: rassemblement de la compagnie et sortie dans les rues du village.

– 17h30: prise du drapeau à l’église Saint-Martin de Ragnies.

– 21h30: retraite aux flambeaux.

Dimanche 18 septembre

6h réveil du Corps d’office.

8h30: rassemblement de la compagnie au café "Le Bosquet"et départ dans les rues du village.

12h15: bataillon carré à la "Distillerie de Biercée".

16h: célébration en l’église Saint-Martin de Ragnies.

16h30: départ de la Procession.

20h: rentrée solennelle.