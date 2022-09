SIVRY-RANCE

Ce dimanche 18 septembre, une Artistico’balade prendra le départ de l’école Saint-Louis (à 10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h) rue de l’Esclinchamps, 34 à Sivry. Elle mêle art, artisanat et savoir-faire local, fruit d’une large concertation avec le tissu associatif local (Smile&Art, Focal 78, Gerpy Street Band, Botte Paysanne) et la Confrérie de la Gâte d’Or qui organise son 1ermarché des saveurs et savoir-faire sur la Grand-Place de Sivry.

10 €, gratuit – de 16 ans. Réservation obligatoire: 060/45.57.93. ccsivry.animation1@gmail.com