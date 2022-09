Pèlerinage septennal de Notre-Dame de l’Arbrisseau ce week-end

Il aura lieu avec la participation du Vicaire Général, l’Abbé Olivier Fröhlich. Lors de ce pèlerinage, les habitants du village témoignent de leur attachement à la Vierge pour certains, mais d’autres veulent simplement perpétuer la tradition locale et se prêtent volontiers au jeu pour pérenniser l’événement. Cette fête dédiée à Notre-Dame del Pilar de Saragosse, ou Notre-Dame de l’Arbrisseau du nom du lieu-dit où est érigée la chapelle, mobilise de nombreux habitants du village de Salles, mais aussi des 22 paroisses de Chimay et de Momignies. Cette procession religieuse se déroule tous les 7 ans et représente différentes scènes de la vie de Marie. Les quelque 200 participants costumés se rendent de l’église du village à la Chapelle Notre Dame del Pilar où se déroule une messe en plein air. Cet événement exceptionnel pour ce petit village permet un réel élan de solidarité où chacun y va de sa personne pour contribuer à l’organisation. Ainsi, le pèlerinage se prépare longtemps à l’avance.