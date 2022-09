Marchez avec Bernard pour Viva For Life

Le dimanche 18 septembre, Bernard Hubert, instituteur retraité, marchera pour soutenir Viva For Life. « Savoir que dans une classe de 20 enfants, 5 vivent sous le seuil de pauvreté, c’est inacceptable. Donner un euro, c’est mieux que devoir demander un euro. Chacun est invité à faire un don » explique-t-il. Tout le monde pourra marcher à ses côtés. « Je partirai à 9 h du beffroi de Thuin et pour ceux qui veulent m’accompagner ou juste faire un bout de chemin, il est possible de faire une boucle de 5, 8 ou 15 km » ajoute l’ancien instit. Après avoir récolté 7 080 € en 2 éditions, Bernard veut battre des records. Cela semble déjà bien parti avec les 3 000 € déjà engrangés. « Je tiens déjà à remercier l’Inner-Wheel de Thuin-Fontaine pour son don. La solidarité des participants et leur bonne humeur feront de cette journée une réussite ! » conclut-il. Vous pouvez faire un don sur https ://agir.vivaforlife.be/projects/bernard-marche-pour-viva-2022 ou sur le compte BE85 7324 8000 0006 de CAP48 avec en communication : VFL2022-025. S.LU.