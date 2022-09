"Nous savons que nous figurons dans les communes prioritaires pour bénéficier des aides du plan Cigogne, nous explique Céline Motte, la présidente du CPAS. Il n’y a pas assez d’offre de places sur l’entité. Dans les deux crèches, les listes d’attente sont full jusqu’à la fin 2023."

Cerfontaine compte deux infrastructures: Les Loustics à Cerfontaine (14 places) et Les Petites Bulles à Silenrieux (8 places).

La première est gérée par l’intercommunale Imaje et la seconde par l’ASBL Les Arsouilles.

"L’idée, c’est de construire une extension dans chacun de ces établissements. À Cerfontaine, on construirait un bâtiment sur le parking à côté de la crèche actuelle. À Silenrieux, comme on occupe l’ancienne école, on profiterait de la cour pour bâtir l’extension." Pourquoi ne pas rénover plutôt que construire? "Les critères sont drastiques pour ce qui est du choix des matériaux ou du PEB à respecter et, sachant qu’une rénovation réserve toujours des surprises, le rapport entre les subventions et l’investissement aurait été moins intéressant. Nous avons conclu qu’il était mieux de construire", ajoute-t-elle.

Une première estimation fait état d’un investissement de 600000 à 650000 euros pour les deux extensions. Mais, si le dossier est accepté, 80% de subventions pourraient être acquises.

Si les élus en approuvent le principe, le projet sera déposé à la Région wallonne pour le 30 septembre. Une réponse du pouvoir subsidiant est attendue pour la fin d’année.

Le point sera soumis à l’approbation du conseil communal ce lundi à 19h, lors de la séance qui se tiendra à la maison communale, près du kiosque.

À cette occasion, les conseillers seront par ailleurs invités à approuver les comptes 2021 du CPAS et de diverses fabriques d’église. La prolongation du partenariat avec le contrat de rivière sera aussi proposée. Une modification du sentier vicinal 91, rue Tour Sainte-Anne, est aussi à l’ordre du jour.