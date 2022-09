«Quel que soit le secteur, les entreprises manufacturières belges ont déjà subi de plein fouet les surcoûts de matières premières, de diesel et d’énergie. Depuis quelques mois, la flambée extrême des prix énergétiques pourrait mettre à mal la bonne gestion des entreprises saines de notre pays», alerte l’entreprise. Laurent Riche, administrateur de la société, en témoigne : «Passer de 260 000 € de facture d’électricité à 800 000 € par an, c’est multiplier par trois le budget énergétique. Nous ne pouvons répercuter ce prix à nos clients, ce serait intenable pour eux. Nous tenons absolument à conserver des prix corrects, pour que les particuliers conservent un droit à la propriété abordable, et innovons pour encore mieux y répondre.»

Que faire alors? «Il n’y a pas de solutions miracles… Nous avons installé 3 300 panneaux solaires en été, qui prendront en charge la moitié de notre consommation en autonomie, mais le retard de livraison de certains éléments retarde la mise en route au mois de novembre. Impossible d’attendre jusque-là.»

La seule solution trouvée par le fabricant, c’est de rationaliser l’énergie en rassemblant la production sur quatre jours de travail au lieu de cinq jours. «Sans cela, nous irons droit dans le mur. Cette situation est paradoxale : nous avons un carnet de commandes de sept mois d’avance, et sommes très positifs pour l’avenir, mais ce « hold-up énergétique » nous met sur le fil. Diminuer le temps de travail est la seule solution pour pérenniser les activités. Attention cependant aux amalgames et mauvaises interprétations : un jour de travail hebdomadaire en moins ne signifie pas que l’entreprise est en difficulté; il s’agit au contraire d’un signe de bonne gouvernance afin de surmonter cette crise énergétique.»

L’entrepreneur glisse un message pragmatique au monde politique : «Pour aider les PME, les instances politiques devraient trouver des solutions à la base du problème : empêcher des surfacturations exorbitantes, au lieu de taxer les surprofits et de redistribuer ensuite.

Empêcher des prélèvements énergétiques indus permettrait aux PME de survivre, et d’ainsi conserver le tissu socio-économique belge intact. Car si les PME ne résistent pas…»