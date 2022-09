Rachel Sobry s’installe à Thuin et se prépare pour les élections de 2024

Dit comme ça, ça paraît gros. Et de fait, que Rachel Sobry ait acheté une maison à Thuin, en ville, et s’y installe prochainement avec son compagnon, n’est pas d’intérêt public. Pourtant, les répercussions politiques d’un tel déménagement ne sont pas à négliger. C’est l’occasion pour le MR de placer ses pions pour les prochaines échéances électorales, en 2024. «Je suis députée et je le reste jusqu’aux prochaines élections. Si je déménage, c’est avant tout pour trouver un équilibre dans ma vie privée et ma vie professionnelle, puisque je dois me rendre régulièrement à Namur et Bruxelles. Je ne veux pas sacrifier ma vie privée à l’autel de ma carrière politique, explique l’intéressée. Mais ici, les étoiles se sont alignées : quand j’en ai parlé à Georges-Louis Bouchez, on y a vu une opportunité. Et Momignies est déjà entre de bonnes mains, le jeune bourgmestre a toute ma confiance.»

Le MR cherche à grignoter des «parts d’électorat» dans la région. «Nous sommes beaucoup de libéraux à vouloir renverser la majorité actuelle dans notre ville, Valérie Glatigny à Auderghem, moi à Mons, Denis Ducarme à Charleroi, désormais Rachel Sobry à Thuin. La seule qui a réussi, en 2012, c’est Caroline Taquin à Courcelles : c’est un modèle pour nous, ajoute Georges-Louis Bouchez. Renforcer notre présence dans des villes et communes à enjeux, c’est évidemment un calcul électoral, mais aussi parce qu’à notre avis, nous pouvons faire mieux. Et Rachel est notre plus jeune parlementaire, c’est une étoile montante. Elle sera non seulement un relais local pour la Thudinie au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais elle va aussi s’impliquer dans la politique communale. Depuis la section MR bien sûr, parce qu’elle n’est pas (encore) élue.»

Elle a reçu un blanc-seing de Caroline Taquin, qui a signalé qu’elle serait toujours là pour épauler la jeune députée, et de Denis Ducarme, qui a évoqué son père Daniel, «le dernier bourgmestre libéral à Thuin, c’était papa, et là où il est, je pense qu’il sourit de ton arrivée.»

Depuis les bancs de l’opposition, le MR local de Thuin se voit donc renforcé avec l’arrivée de Rachel Sobry qui a déjà discuté avec Philippe Lannoo (conseiller communal et ancien échevin) du plan d’action.

Des réunions ont été planifiées pour les prochains mois, quand elle sera installée après les rénovations de sa maison. «L’accueil a été très bon, je pense qu’on travaillera bien ensemble. Je ne voulais pas arriver et imposer mes envies, c’était important au contraire que ce soit moi qui apporte ma pierre à l’édifice, détaille Rachel Sobry. La priorité pour moi, c’est la propreté publique, notamment l’état des routes et les dépôts clandestins dans les campagnes magnifiques pour lesquelles j’ai eu un coup de foudre. Il faut aussi maintenir les transports publics, surtout dans les petits villages, continuer à pousser pour que la RN54 se fasse, et soutenir les indépendants de qualité, les fermiers, les boulangers et autres. J’aimerais voir la tache bleue du MR s’étendre dans ma région.»

Le remplacement de Rachel Sobry au conseil de Momignies n’est pas encore envisagé. «Nous venons d’apprendre le départ de Rachel, rien n’est encore prévu», explique le bourgmestre Eddy Bayard. C’est Anne Delapas la première suppléante sur la liste PS-MR.