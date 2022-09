Le village de Vergnies à l’heure militaire et du souvenir de 40-45

Les enfants d’abord

La journée de vendredi, alors que les derniers préparatifs étaient en bonne voie, les enfants des écoles de toute la région étaient invités à visiter les différents stands du camp installé sur les hauteurs de Vergnies, le long de la route de Barbençon. Ce lieu a été spécifiquement choisi puisque, en 1942, les Allemands y ont érigé une tour d’observation de 53 m de hauteur. Cet ouvrage permettait à l’envahisseur de voir tout ce qui se passait dans la région.

>La tour de Vergnies en maquette

Plus de tour maintenant, ni pour les adultes, ni pour les enfants qui se sont particulièrement intéressés aux armes utilisées par les différents militaires lors du Second Conflit mondial. Beaucoup d’intérêt aussi pour les moyens de communication. On était loin alors des GSM dont chaque élève ou presque dispose déjà. Autre stand important: l’hôpital de campagne qui a impressionné les élèves. Des scènes de vie dans un de ces hôpitaux étaient reconstituées pour mieux se rendre compte du quotidien des soldats en guerre.

Des véhicules d’époque

Samedi et dimanche étaient les deux journées ouvertes au grand public avec, le matin, le lever des couleurs en bonne et due forme. S’en suivait une multitude d’activités: interventions dans l’hôpital de campagne, saynètes de guerre et même, en fin de journée, un son et lumière simulant des bombardements nocturnes.

Sur le camp, tout un charroi de véhicules militaires, en grande partie américains mais aussi allemands, avait pris place. Ces véhicules d’époque ont pris la route le samedi matin pour un périple dans la région. Ils se sont arrêtés ici et là devant une stèle ou un monument rappelant des faits tragiques qui se sont passés durant ces années de guerre.

Un hommage a aussi été rendu au 23eRégiment des Tirailleurs Algériens, non loin du Cul de Cheval. Le lendemain, les Vergnotins qui, à l’époque, ont combattu ou ont été faits prisonniers par l’ennemi, ont également été honorés.

Le week-end et toutes ces commémorations se sont clôturés par le défilé de la Libération dans les rues de Vergnies.

